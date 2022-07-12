Son dakika haber... Hatay'da makilikte yangın Gelen son dakika haberine göre HATAY'ın Antakya ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'nde makilikte çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. HATAY'ın Antakya ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'nde makilikte çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Antakya ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi mevkiinde öğle saatlerinde makilik alanda dumanlar yükselmeye başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda yangın söndürme ekibi yönlendirildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında yaklaşık bir hektarlık alan zarar gördü. Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Güncel Narlıca Antakya Güncel Haberler Son Dakika

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