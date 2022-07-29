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Son dakika haber: Hatay'da kaybolan işitme engelli kadın jandarma ekiplerince bulundu

Son dakika haber: Hatay'da kaybolan işitme engelli kadın jandarma ekiplerince bulundu

Son dakika habere göre Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kaybolan işitme engelli kadın jandarma ekiplerinin çalışması sonucu bulundu.

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Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kaybolan işitme engelli kadın jandarma ekiplerinin çalışması sonucu bulundu.

Şakşak Mahallesi'nde yaşayan Fatma Yaldız'ın (59) kaybolduğu ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iz takip ve arama kurtarma köpekleri ile çalışma yaptı.

Drone destekli 10 saatlik çalışma sonucu ekipler, Yaldız'ı evine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda buldu.

Yaldız, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.

AA / Cem Genco - Güncel

Yayladağı Jandarma Hatay Güncel Haberler Son Dakika

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