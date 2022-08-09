Son dakika haberi! Hırsızlık iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı Son dakika haber: Hatay'ın Antakya ilçesinde bir çiftlik evinden mobilya malzemeleri çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Hatay'ın Antakya ilçesinde bir çiftlik evinden mobilya malzemeleri çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Narlıca Mahallesi'nde bir çiftlik evi içerisinden 50 bin lira değerindeki mobilya malzemelerinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, kimliklerini ve adreslerini tespit ettiği şüpheliler M.Ö. ve D.O'yu operasyonla yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. AA / Güncel Antakya Hatay Güncel Haberler Son Dakika

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