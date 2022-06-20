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Son dakika haber: Hatay'da duvara çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

AA - Burak Milli - Güncel
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Son dakika haber: Hatay'da duvara çarpan kamyonetin sürücüsü öldü

Gelen son dakika haberine göre Hatay'ın İskenderun ilçesinde duvara çarpan kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde duvara çarpan kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi.

İsmail Yılmaz'ın (38) kullandığı 80 GC 588 plakalı kereste yüklü kamyonet, D817 kara yolunda kontrolden çıkarak bir akaryakıt istasyonunun bahçe duvarına çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine yönlendirilen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri, araçta sıkışan sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

İsmail Yılmaz'ın cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre kontrollü sağlandı.

AA / Burak Milli - Güncel

İsmail Yılmaz İskenderun Hatay Güncel Haberler Son Dakika

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