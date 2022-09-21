Devrilen otomobilin sürücüsü öldü Güncel Haberler Hatay'ın merkez Defne ilçesinde yol kenarına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Hatay'ın merkez Defne ilçesinde yol kenarına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Antakya- Samandağ çevre yolunun Çekmece mevkisinde Hilmi D. yönetimdeki 31 ASV 27 plakalı otomobil seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aracın içinde sıkışan sürücü Hilmi D. olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralı sürücü 112 Acil Servis ekipleri tarafından Hatay Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Hilmi D. burada yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Bayrak Samandağ Antakya Hatay Güncel Haberler

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