Son dakika haber: Hatay'da çöp döküm sahasında çıkan yangın söndürüldü
AA - Mehmet Bayrak - Güncel
Son dakika haberi... Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, çöp döküm sahasında çıkan ve zeytinlik alana sıçrayan yangın söndürüldü.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, çöp döküm sahasında çıkan ve zeytinlik alana sıçrayan yangın söndürüldü.
Narlıca Mahallesi'nde bulunan çöp döküm sahasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve iş makineleri sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle zeytinlik alana sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
AA / Mehmet Bayrak - Güncel