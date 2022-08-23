Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Güncel Haberler

Son dakika haber | Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika haberler... Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Habib-i Neccar Dağı eteklerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Habib-i Neccar Dağı eteklerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Bağrıyanık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine sevk edilen Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevleri büyümeden kontrol altına aldı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA / Cem Genco - Güncel

Toros Dağları Antakya Hatay Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title