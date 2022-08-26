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Son dakika haber! Hatay'da bir inşaattan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

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Son dakika haber! Hatay'da bir inşaattan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Bir son dakika haberine göre Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir inşaattan hırsızlık yaptığı belirlenen zanlı tutuklandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir inşaattan hırsızlık yaptığı belirlenen zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özerli Mahallesi'nde bir inşaattan duvar delme makinesi, kaynak makinesi, 3 matkap ve su dinamosu çaldığını tespit ettiği E.G'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Zanlının saklandığı adresi belirleyen polis, düzenlediği operasyonla E.G'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Burak Milli - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Dörtyol Hatay Güncel Haberler Son Dakika

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