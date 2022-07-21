Son dakika haber... Hatay'da aileler arasındaki kavgada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı Son dakika haber... Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Alakuzu Mahallesi'nde aralarında daha önceden husumet bulunan 2 aile arasında dün gece tartışma çıktı. Bugün yeniden bir araya gelen taraflar arasında devam eden tartışmanın taşlı sopalı kavgaya dönüşmesi sonucu 9 kişi yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralılardan Murat C. (48), kurtarılamadı. Kavgayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. AA / Erdal Türkoğlu - Güncel Hatay Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber... Hatay'da aileler arasındaki kavgada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.