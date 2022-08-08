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Son dakika haber | Hatay'da 2016'daki cinayet ve yaralamayla ilgili aranan zanlı tutuklandı

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Son dakika haber | Hatay'da 2016'daki cinayet ve yaralamayla ilgili aranan zanlı tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Hatay'ın Antakya ilçesinde 2016 yılında iki kişinin öldürüldüğü, iki kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili aranan zanlı tutuklandı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde 2016 yılında iki kişinin öldürüldüğü, iki kişinin de yaralandığı silahlı kavgayla ilgili aranan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Eylül 2016'da Antakya Emek Mahallesi'ndeki silahlı kavgada iki kişinin öldürülmesi, iki kişinin de yaralanmasıyla ilgili aranan şüpheli G.K'nin adresini belirledi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla G.K'yi Topboğazı mevkisinde gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / Salim Taş - Güncel

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