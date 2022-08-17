Son dakika haber! Hatay'da 10 adresten hırsızlık iddiasına gözaltı Güncel Haberler Son dakika haberleri: Hatay'da 10 adresten yaklaşık 190 bin liralık eşya çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı. Hatay'da 10 adresten yaklaşık 190 bin liralık eşya çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte 10 adresten yaklaşık 190 bin lira değerinde çeşitli eşyalar çaldığı iddia edilen İ.D'yi yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelinin saklandığı adresi belirleyen polis, düzenlediği operasyonla İ.D'yi çalıntı eşyalarla gözaltına aldı. Zanlı emniyet müdürlüğüne götürüldü, eşyalar sahiplerine teslim edildi. Güncel AA / Burak Milli Emniyet Müdürlüğü Hatay Güncel Haberler Son Dakika

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