Son dakika haber! Hastanede 3 hasmını ve jandarma görevlisini bıçakladı, kocasıyla gözaltına alındı

Son dakika haberler... ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde trafik kazasında yaralanan Ç.K. (29), M.D. (31), ve Ş.D. (71), kaldırıldıkları hastanede hasımları N.G. tarafından bıçaklandı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde trafik kazasında yaralanan Ç.K. (29), M.D. (31), ve Ş.D. (71), kaldırıldıkları hastanede hasımları N.G. tarafından bıçaklandı. Olaya müdahale eden bir jandarma görevlisini de bıçakla yaralayıp kaçan N.G., kocası U.G. ile birlikte polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Manavgat'ta önceden dünür olan iki aile arasında bir süredir yaşanan anlaşmazlık husumete dönüştü. Geçen hafta cumartesi günü, Gündoğdu Mahallesi'nde M.D., içinde diğer aileden T.G.'nin bulunduğu araca pompalı tüfekle ateş açtı. Yaralanan T.G., Manavgat Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alındı. M.D. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan N.G. ve eşi U.G.'yi yaklaşık 1 saat sonra yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.