Son dakika haber! Hasköy Musevi Mezarlığı'nda mezar taşlarını tahrip eden çocuklardan 2'si adliyeye sevk edildi
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Bir son dakika haberine göre Beyoğlu Hasköy Musevi Mezarlığı'nda yapılan tahribatla ilgili yakalanan 5 çocuktan 3'ü ailelerine teslim edildi, 2'si adliyeye gönderildi.
Beyoğlu Hasköy Musevi Mezarlığı'nda yapılan tahribatla ilgili yakalanan 5 çocuktan 3'ü ailelerine teslim edildi, 2'si adliyeye gönderildi.
Fetihtepe Mahallesi'ndeki Hasköy Kamanda Musevi Cemiyeti Mezarlığı'nda 13 Temmuz'da meydana gelen tahribatı gerçekleştirdikleri belirlenen yaşları 11 ila 13 arasındaki 5 çocuğun emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Çocuklardan 3'ü yaşları 12'den küçük olduğu için ailelerine teslim edildi. 2 çocuk adli makamlara sevk edildi.
Olay
İstanbul Valiliğince, Beyoğlu Hasköy Musevi Mezarlığı'nda 13 Temmuz'da yapılan tahribatla ilgili araştırma ve güvenlik görüntülerinin incelenmesi sonucunda, yaşları 11 ila 13 arasında 5 çocuğun yakalandığı bildirilmişti.
Açıklamada, mezarlıktaki 81 mezar taşının tahrip edildiği, görüntülerden olayın mezarlık çevresinde ikamet eden 5 çocuk tarafından gerçekleştirildiğinin anlaşıldığı kaydedilmişti.