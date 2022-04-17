Son dakika haberi: Harkiv'de bombardıman: 1 ölü, 18 yaralı

Ukrayna'nın Harkiv kentine yönelik düzenlenen Rus bombardımanında 1 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı. Bombardıman sonucu çıkan yangına acil durumlar servisi ekipleri müdahale etti.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, Rus birliklerinin Harkiv'in Osnovyansky bölgesinde yerleşim yerlerini hedef aldığı ifade edildi. Bombardıman sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı, 9 otomobil de yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangına müdahale ve enkaz kaldırma çalışmaları ise saniye saniye kameralara yansıdı.