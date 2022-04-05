Otobüste fenalaşan genç kızı hastaneye yetiştiren şoför: "Bende bir kız babasıyım, kızımızı kendi kızım gibi düşündüm"

KOCAELİ - Kocaeli'de halk otobüsü şoförü Salih Küçük, otobüste fenalaşan genç kızı hastaneye yetiştirdi. Otobüsü hiçbir durakta durdurmadığını söyleyen Küçük, "Ben de bir kız babası olduğum için o anda kızımızı kendi kızım gibi düşündüm. Elimden gelen oydu, onu da yaptım" dedi.

İzmit-Gebze arasında çalışan 41 J 6059 plakalı özel halk otobüsünde yolculuk yapan genç kız, Körfez Hereke mevkiinde aniden fenalaşarak yere düştü. Diğer yolcular fenalaşan genç kıza müdahalede bulunurken, aracın dörtlülerini yakan sürücü Salih Küçük ise hiçbir durakta durmadan Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Tedavi altına alınan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Kendi kızım gibi düşündüm"

Olayı anlatan 58 yaşındaki sürücü Salih Küçük, "18-20 yaşlarında bir kızımız dün rahatsızlandı. Büyük ihtimal kalp krizi geçirdi. Hareket halindeyken dikiz aynasında baktığımızda yolcumuzun dengesiz bir şekilde sağa sola gidip geldiğini gördüm. Görünce de yolcuları uyardım. Kız düşecek gibiydi 'Tutun' dedim. Tuttular ama kız düştü. Düşünce de yolcularımız müdahale etti. Ben öncesinde arabayı müsait bir yere çekip durdum. İlk müdahaleyi yaptık. Sonra ön koltuğa yanımıza aldık kızı. Suyunu içirdik. Arabanın bütün camlarını açıp, ön kapıyı açıp havalanmasını sağladıktan sonra 5-6 durak durmadan Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yetiştirdik. Şükür, durumu iyi. Ben de bir kız babası olduğum için o anda kızımızı kendi kızım gibi düşündüm. Elimden gelen oydu, onu da yaptım" dedi.