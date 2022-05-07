Son dakika haber! Haliç Tersanesi'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Haberler

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Son dakika haber! Haliç Tersanesi'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

AA - Hikmet Faruk Başer - Güncel
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Son dakika haber! Haliç Tersanesi'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Haliç Tersanesi'ndeki atölye binasının çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Haliç Tersanesi'ndeki atölye binasının çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kasımpaşa sahilinde yer alan Haliç Tersanesi içindeki atölye binasının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Tersane çalışanları yangına müdahale ederken, ihbar üzerine itfaiye ekipleri de bölgeye sevk edildi.

Yoğun dumana neden olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

AA / Hikmet Faruk Başer - Güncel

İtfaiye, Yangın, Atölye, Haliç, Güncel, Haberler

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