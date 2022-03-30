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Son dakika haber! Hakkari polisi öğrencilerle buluşmaya devam ediyor

AA - Sayim Harmancı - Güncel
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Son dakika haber! Hakkari polisi öğrencilerle buluşmaya devam ediyor

Son dakika haberler: Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 58. Kütüphane Haftası dolayısıyla öğrencilerle bir araya gelip kitap okuma etkinliği düzenledi.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 58. Kütüphane Haftası dolayısıyla öğrencilerle bir araya gelip kitap okuma etkinliği düzenledi.

Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, polisler, Hacı Salih Şen İl ve Ortaokulundaki Şehit Hasan Cevher Kütüphanesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

Ekipler, sohbet ettikleri öğrencilerle kitap okudu, keyifli zaman geçirmelerini sağladı.

AA / Sayim Harmancı - Güncel

Kütüphane Haftası, Emniyet Müdürlüğü, Hakkari, Kitap, Güncel, Haberler

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