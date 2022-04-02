Son dakika haber! Hakkari'de Hacıbey Çayı'na düşen asker için arama çalışmaları sürüyor - Haberler

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Son dakika haber! Hakkari'de Hacıbey Çayı'na düşen asker için arama çalışmaları sürüyor

AA - Sayim Harmancı - Güncel
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Son dakika haber! Hakkari'de Hacıbey Çayı'na düşen asker için arama çalışmaları sürüyor

Son dakika haberi: Hakkari'nin Derecik ilçesinde önceki gün arama tarama faaliyeti sırasında Hacıbey Çayı'na düşerek kaybolan askerin bulunması için çalışmalar sürüyor.

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Derecik ilçesinde önceki gün arama tarama faaliyeti sırasında Hacıbey Çayı'na düşerek kaybolan askerin bulunması için çalışmalar sürüyor.

İlçeden geçen Hacıbey Çayı'na düşerek gözden kaybolan Samanlı Hudut Birliği'nde görevli asteğmeni arama çalışmaları devam ediyor.

Van ve Erzurum'dan gelen AFAD ile emniyet müdürlükleri ve jandarma komutanlıklarına bağlı dalgıç ve arama kurtarma ekipleri ile Hakkari'deki AFAD arama kurtarma ve UMKE ekipleri, çayın geçtiği bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Arama çalışmalarında ekiplere asker ve güvenlik korucuları da destek veriyor.

AA / Sayim Harmancı - Güncel

Arama Kurtarma, Hakkari, Asker, AFAD, Güncel, Haberler

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