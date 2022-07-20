Son dakika haber! Hakkari'de arazi kavgasında 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Son dakika haber: Hakkari'nin Sarıtaş köyü ile Van'ın Dereiçi Mahallesi'nde yaşayan iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Hakkari'nin Sarıtaş köyü ile Van'ın Dereiçi Mahallesi'nde yaşayan iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Bilgili Yaylası'nda daha önce aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı. Silahların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve sağlık görevlileri sevk edildi. Hakkari ve Van il jandarma komutanlığı ekipleri güvenlik önlemi aldı. AA / Sayim Harmancı - Güncel Hakkari Dereiçi Van Güncel Haberler Son Dakika

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