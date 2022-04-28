Son dakika haber! Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de Eren Abluka-2 Operasyonu kapsamında 2 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca Kavaklı Çobandağı bölgesinde icra edilen operasyonda, jandarma özel harekat (JÖH) ve jandarma komando birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 2 terörist bir M-16 ve bir kalaşnikof silahla ölü ele geçirildi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.