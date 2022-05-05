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Son dakika haber: Gürültü nedeniyle evinin önüne çıktı, silahlı saldırıda öldü

Demirören Haber Ajansı - Ali Gökdal - Güncel
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Son dakika haber: Gürültü nedeniyle evinin önüne çıktı, silahlı saldırıda öldü

Son dakika gündem haberi: ADANA'nın Kozan ilçesinde mobilyacı Zafer Çamur (50), gürültü nedeniyle çıktığı evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirdi.

KOZAN, ADANA (DHA) - ADANA'nın Kozan ilçesinde mobilyacı Zafer Çamur (50), gürültü nedeniyle çıktığı evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirdi.

Olay, saat 22.45 sıralarında ilçeye bağlı Şevkiye Mahallesi Valide Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, evli, 3 çocuk babası mobilyacı Zafer Çamur, evde oturduğu sırada dışarıdan bir gürültü duydu. Sesin nereden geldiğini merak eden Çamur, evden çıktı. Bu sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tüfekle Çamur'a ateş açıldı. Göğsünden vurulan Çamur, kanlar içerisinde kaldı. Çamur'un vurulduğunu gören ailesi, özel araçla yaralıyı Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Çok kan kaybeden Çamur, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Çamur'un ölüm haberini alan ailesi ise hastane önünde sinir krizi geçirdi.Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis ekiplerince sürdürülüyor.


Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal - Güncel

Kozan, Güncel, Haberler

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