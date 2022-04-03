Son dakika haber: Gürcistan'dan Ukrayna'nın Buça kentindeki sivil ölümlerine tepki - Haberler

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Son dakika haber: Gürcistan'dan Ukrayna'nın Buça kentindeki sivil ölümlerine tepki

AA - Davit Kachkachishvili - Güncel
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Son dakika haber: Gürcistan'dan Ukrayna'nın Buça kentindeki sivil ölümlerine tepki

Son dakika haberleri... Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın savaş başlattığı Ukrayna'nın Buça şehrindeki sivil ölümlerine tepki gösterdi.

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın savaş başlattığı Ukrayna'nın Buça şehrindeki sivil ölümlerine tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Buça'daki katliamı ve masum sivillere yönelik insanlık dışı uygulamaları şiddetle kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

Buça'da "savaş suçları" işlendiği ve faillerinin cezalandırılması gerektiği belirtilen açıklamada, "Bu savaş suçlarında yer alan herkes hesap vermeli. Ukrayna halkına en içten taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

AA / Davit Kachkachishvili - Güncel

Gürcistan, Ukrayna, Rusya, Savaş, Güncel, Haberler

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