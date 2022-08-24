Son dakika haber! Güney Kore'de Brothers Home toplama kampındaki suçlardan askeri yönetimler suçlu bulundu

Güney Kore'de Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu, "Brothers Home" adlı toplama kampında 1960-80 döneminde işlenen suçlardan dönemin askeri yönetimlerini suçlu buldu.

Komisyon, 1960-80 döneminde Brothers Home'da gerçekleşen 657 ölüm, binlerce kişiye yönelik taciz, tecavüz ve işkenceleri incelendi.

Busan kentindeki Brothers Home'da işlenen suçlara yönelik kurulan komisyon, Mayıs 2021'de açılan dosyada karara vardı.

Komisyon, söz konusu tutukluluk merkezindeki ölümler ve suçlardan dönemin askeri yönetimlerini suçlu bulurken, hükümeti kurbanlardan özür dilemeye davet etti.

Komisyonun raporu, şu ana kadar 544 mağdurdan 191 kişinin başvurusuna ilişkin incelemelere dayanırken; mağdurlar, çocukken polislerce kaçırıldıkları ve ailelerinin nereye götürüldüklerinden haberlerinin olmadığını ileri sürdü.

Komisyon, söz konusu toplama kampında disiplini sağlamak amacıyla tutuklulara uyuşturucu madde verildiğini tespit etti.

Şu ana kadar Brothers Home'da işlenen suçlara ilişkin herhangi bir kişiye dava açılmazken, Komisyon, konuya dair incelemelerini sürdüreceğini bildirdi.

Komisyon Başkanı Jung Geun-sik, hükümete, kurbanlardan resmi özür dilemesi ve mağdurların acılarını dindirecek yöntemler bulması çağrısında bulundu.

Jung, Komisyon kararının bağlayıcı olmadığını ancak tespit edilen delillerin mağdurların döneme ilişkin açacağı davalarda hükümete karşı kullanılabileceğini kaydetti.

Brothers Home toplama kampı

Güney Kore'de 1960-80 döneminde askeri yönetimler, Busan kentinde "Sokakları Güzelleştirme" adı altında başlattığı operasyonlarda aralarında engelli, evsiz ve çocukların da bulunduğu binlerce kişiyi gözaltına alarak çalışmaya zorlandıkları Brothers Home'a getirmişti.

"Brothers Home" adlı toplama kampına getirilenler arasında askeri yönetimleri protesto eden öğrenciler de bulunurken, tutuklular hem burada hem de tesis dışında giyim, tükenmez kalem, balıkçılık ve inşaat işleri gibi çeşitli iş kollarında zorla çalıştırılmıştı.

Uygulama, askeri yönetimlerin ardından da devam ederken, 1987'de bu gözaltı merkezindeki kişi sayısı yaklaşık 4 bin kişiyi bulmuştu.

"Sokakları Güzelleştirme" adı altındaki operasyonlar ise Güney Kore'nin ev sahipliği yaptığı 1988 Yaz Olimpiyatları öncesinde yoğunlaşmıştı.

Brothers Home'daki suçlara ilişkin ilk ifşalar 1987'de yapılırken, olayı soruşturmak isteyen eski savcı Kim Yong Won ise askeri yönetimce engellenmişti.