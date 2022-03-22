Son dakika haber! Güney Kıbrıs'ta terör örgütü provokasyonu - Haberler

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Son dakika haber! Güney Kıbrıs'ta terör örgütü provokasyonu

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber! Güney Kıbrıs'ta terör örgütü provokasyonu

Edinilen son dakika gelişmesine göre GÜNEY Kıbrıs Rum Yönetimi'nde bir araya gelen terör örgütü PKK/YPG sempatizanları terör örgütü elebaşı posteri ile örgütü simgeleyen renklerde bez parçaları açtı.

GÜNEY Kıbrıs Rum Yönetimi'nde bir araya gelen terör örgütü PKK/YPG sempatizanları terör örgütü elebaşı posteri ile örgütü simgeleyen renklerde bez parçaları açtı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; terör örgütü sempatizanları Güney Kıbrıs'ta Limasol'a bağlı Alassa köyünde bir araya geldi. Teofilos Kürt Kültür Derneğince düzenlenen 'Nevruz Kutlama' etkinliği terör örgütü lehinde gösteriye dönüştü. Polis kontrolünde girilen alanda terör örgütü sempatizanları terör örgütü elebaşı posteri ile örgütü simgeleyen renklerdeki bez parçaları açtı. Güvenlik uzmanları yaşananları, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin terör örgütüne sahip çıktığının yeni bir göstergesi olarak nitelendirdi.


Son dakika haber! Güney Kıbrıs'ta terör örgütü provokasyonu

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güney Kıbrıs, Terör, PKK, Rum, Güncel, Haberler

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