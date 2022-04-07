Son dakika haberi | Gözaltına alınan zanlının polis aracının camından kaçmaya çalışması kameraya yansıdı - Haberler

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Son dakika haberi | Gözaltına alınan zanlının polis aracının camından kaçmaya çalışması kameraya yansıdı

AA - Ahmet Can Erdogan - Güncel
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Son dakika haberine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde polis aracının camını kırdığı için gözaltına alınan zanlı, aynı araçtan elleri kelepçeli kaçmaya çalıştı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde polis aracının camını kırdığı için gözaltına alınan zanlı, aynı araçtan elleri kelepçeli kaçmaya çalıştı.

Kızılmurat Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda elektrikli bisiklet kullanan İ.E. ile bir otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, İ.E'yi sakinleştirmeye çalıştı. Tartışmayı sürdüren ve bu sırada polis aracının camını kıran İ.E, gözaltına alındı.

Kelepçe takılarak polis aracına bindirilen zanlı, hareket halindeki aracın kırık olan camından elleri kelepçeli halde atlayıp kaçmaya çalıştı.

Araçtan yere düşen zanlı, bölgede bulunan polis ekiplerince tekrar yakalandı.

Şüphelinin polis aracının camından elleri kelepçeli kaçmaya çalışma ve polisler tarafından yeniden yakalanma anları kamera kayıtlarına yansıdı.

Son dakika haberi | Gözaltına alınan zanlının polis aracının camından kaçmaya çalışması kameraya yansıdı

Son dakika haberi | Gözaltına alınan zanlının polis aracının camından kaçmaya çalışması kameraya yansıdı

Son dakika haberi | Gözaltına alınan zanlının polis aracının camından kaçmaya çalışması kameraya yansıdı

Son dakika haberi | Gözaltına alınan zanlının polis aracının camından kaçmaya çalışması kameraya yansıdı

AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel

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