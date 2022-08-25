Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Gölgesinde dinlenirken hareket eden TIR'ın altında kalıp, öldü

Güncel Haberler

Son dakika haber: Gölgesinde dinlenirken hareket eden TIR'ın altında kalıp, öldü

Son dakika haberleri... ŞIRNAK'ta yük almaya giden Abdulkerim Ökdem, gölgesinde dinlendiği TIR'ın aniden hareket etmesi sonucu altında kaldı.

ŞIRNAK'ta yük almaya giden Abdulkerim Ökdem, gölgesinde dinlendiği TIR'ın aniden hareket etmesi sonucu altında kaldı. Ökdem yaşamını yitirirken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Şırnak'ta Namaz Dağı bölgesinden yük almaya giden Abdulkerim Ökdem yönetimindeki TIR, rampayı çıkamadı. Bunun üzerine Ökdem, yük alacağı kişileri arayıp, haber vererek yardım istedi. Ökdem ve beraberindekiler TIR'ın gölgesinde dinlenerek yardımın gelmesini beklemeye başladı. Bu sırada araç aniden hareket etti, Ökdem, tekerin altında kalarak yaşamını yitirdi. Yanındaki kişiler ise kaçarak kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Abdulkerim Ökdem'in cenazesi otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan Küden - Güncel

Toros Dağları Şırnak Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title