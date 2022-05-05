Son dakika haber! Göle dönen alt geçitte mahsur kalan çocuk, polis tarafından kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Göle dönen alt geçitte mahsur kalan çocuk, polis tarafından kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika haberi... Göle dönen alt geçitte mahsur kalan çocuk, polis tarafından kurtarıldı Elazığ'da etkili olan sağanak yağış sonrasında birçok alt geçit adeta göle döndü.

GÖLE, ARDAHAN (İHA) - Göle dönen alt geçitte mahsur kalan çocuk, polis tarafından kurtarıldı

ELAZIĞ - Elazığ'da etkili olan sağanak yağış sonrasında birçok alt geçit adeta göle döndü. Araçlarıyla mahsur kalan vatandaşlar kendi imkanlarıyla çıkarken, bir çocuğu ise olay anında oradan geçen trafik polisi kurtardı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısını yaptığı sağanak, dün dolu ile birlikte Elazığ'da birçok ev ve iş yerini su basmıştı. Sağanak yağış bugün de etkisini gösterdi. Öğleden sonra başlayan yoğun yağış nedeniyle sokaklar yine nehre döndü. Kent genelindeki bazı alt geçitler su ile doldu. Bir sürücü ise aracıyla su oldu alt geçitte mahsur kaldı. Onların yardımına ise o esnada oradan geçen trafik polisi koştu. Kahraman polis memuru, suların içine girerek araçta mahsur kalan çocuğunu kucağına alarak güvenli bölgeye geçirdi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Güncel

Elazığ, Polis, Göle, su, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title