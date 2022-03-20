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Son dakika haber... Göç yolundaki flamingolardan İvriz Baraj Gölü'nde mola

Demirören Haber Ajansı - Atilla Atmaca - Güncel
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Son dakika haber... Göç yolundaki flamingolardan İvriz Baraj Gölü'nde mola

Gelen son dakika haberlerine göre KONYA'nın Halkapınar ilçesinde bulunan İvriz Baraj Gölü'nde konaklayan göç yolundaki flamingolar, 2 gün sonra yeniden sıcak bölgelere uçtu.

HALKAPINAR, KONYA (DHA) - KONYA'nın Halkapınar ilçesinde bulunan İvriz Baraj Gölü'nde konaklayan göç yolundaki flamingolar, 2 gün sonra yeniden sıcak bölgelere uçtu.

İvriz Baraj Gölü, İvriz Çayı üzerinde sulama ve taşkın kontrolü amacıyla 1981- 1984 yıllarında yapıldı. 83 milyon metreküp su kapasitesine sahip baraj gölü, zaman zaman yaz aylarında flamingo ve diğer kuş türlerine de ev sahipliği yapıyor. Bu yıl da hava sıcaklığının eksi 10 derecelerin altına düşmesine rağmen göç yolundaki flamingolar, baraj gölünde konakladı. Flamingolar, 2 gün sonra tekrar sıcak bölgelere gitmek için kanatlandı.


Son dakika haber... Göç yolundaki flamingolardan İvriz Baraj Gölü'nde mola

Son dakika haber... Göç yolundaki flamingolardan İvriz Baraj Gölü'nde mola

Son dakika haber... Göç yolundaki flamingolardan İvriz Baraj Gölü'nde mola

Son dakika haber... Göç yolundaki flamingolardan İvriz Baraj Gölü'nde mola

Demirören Haber Ajansı / Atilla Atmaca - Güncel

Bin Dokuz Yüz Seksen Dört, Halkapınar, Baraj, GÖÇ, Güncel, Haberler

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