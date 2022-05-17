Son dakika haber! Giresun'daki uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı - Haberler

GİRESUN (AA) - Giresun'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenleyen Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ş.Ö, E.Ö. ve M.B'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ve hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından E.Ö ve M.B serbest bırakıldı, Ş.Ö ise adliyeye sevk edildi.

Zanlı çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.