Son dakika haber... Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı Güncel Haberler Son dakika gelişmesine göre Giresun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi. Giresun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda İ.K'yı gözaltına aldı. Üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen zanlı, işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Atakan Çıtlak Emniyet Müdürlüğü Giresun Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber... Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.