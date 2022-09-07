Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Güncel Haberler

Son dakika haber... Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Giresun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.

Giresun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda İ.K'yı gözaltına aldı.

Üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen zanlı, işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Giresun Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title