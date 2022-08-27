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Son dakika haber! Giresun'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

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Son dakika haber! Giresun'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberine göre Giresun'un Görele ilçesinde birbirini tabancayla vuran iki kişi ağır yaralandı.

Giresun'un Görele ilçesinde birbirini tabancayla vuran iki kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şehit Yüzbaşı Temel Kuğuoğlu Bulvarı'nda A.A. ve H.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda A.A. ve H.K, birbirine tabancalarıyla ateş etti.

Olayda ağır yaralanan A.A. ve H.K, Görele Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Kamil Yılmaz - Güncel

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