Son dakika haber! Giresun'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı Güncel Haberler Son dakika gündem haberine göre Giresun'un Görele ilçesinde birbirini tabancayla vuran iki kişi ağır yaralandı. Giresun'un Görele ilçesinde birbirini tabancayla vuran iki kişi ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, Şehit Yüzbaşı Temel Kuğuoğlu Bulvarı'nda A.A. ve H.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda A.A. ve H.K, birbirine tabancalarıyla ateş etti. Olayda ağır yaralanan A.A. ve H.K, Görele Dr. Ergun Özdemir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Güncel Kaynak: AA / Kamil Yılmaz Giresun Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber! Giresun'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.