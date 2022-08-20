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Son dakika haber... Giresun'da fuhuş operasyonunda yakalanan 5 kişi tutuklandı

Son dakika haber... Giresun'da fuhuş operasyonunda yakalanan 5 kişi tutuklandı

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Son dakika haberleri: Giresun'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Giresun'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, toplumun genel ahlak ve sağlığının korunması, gizli fuhuş yapılan yerlerin belirlenmesi amacıyla yapılan çalışmalar sonucu 5'i kadın 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2'si kadın 5 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Savcılık sorguları tamamlanan 4 şüpheli serbest bırakıldı.

Öte yandan, tutuklanan 2 kadının, 4 ayrı hırsızlık olayının da faili oldukları öğrenildi.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Güncel

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