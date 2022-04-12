Son dakika haber... GAZİPAŞA'DA TRAFİK KAZASI: 1 YARALI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... GAZİPAŞA'DA TRAFİK KAZASI: 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika haberleri... ANTALYA'nın Gazipaşa otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Muhammed Özdemir (73) yaralandı.

GAZİPAŞA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Gazipaşa otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Muhammed Özdemir (73) yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Ulusal Egemenlik Bulvarı'nda meydana geldi. Muhammed Özdemir, 07 NTC 61 plakalı motosikletiyle yaya geçidinden bulvara giriş yaptığı sırada Ercan Ak'ın kullandığı 07 MHH 21 plakalı otomobille çarpıştı. Devrilen motosiklette sürücü Özdemir yaralandı. İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Özdemir, hastaneye götürüldü.

Son dakika haber... GAZİPAŞA'DA TRAFİK KAZASI: 1 YARALI

Son dakika haber... GAZİPAŞA'DA TRAFİK KAZASI: 1 YARALI

Son dakika haber... GAZİPAŞA'DA TRAFİK KAZASI: 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ulusal Egemenlik, Gazipaşa, Kaza, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title