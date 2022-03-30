Son dakika haber | Gaziantep'teki rüşvet operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Haberler

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Son dakika haber | Gaziantep'teki rüşvet operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

AA - Fırat Özdemir - Güncel
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Son dakika haber | Gaziantep'teki rüşvet operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Son dakika haberine göre Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlattığı çalışma kapsamında dün gözaltına alınan Yavuzeli Tapu Müdürlüğündeki bir memur ile ona rüşvet verdiği belirlenen zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe cezaevine gönderildi.

AA / Fırat Özdemir - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaçakçılık, Gaziantep, Rüşvet, Güncel, Haberler

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