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Son dakika haber: Gaziantep'teki fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı

AA - Adsız Günebakan - Güncel
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Son dakika haber: Gaziantep'teki fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı

Son dakika haber: Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 6 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ( Osb ) geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 6 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

3. OSB'de bulunan geri dönüşüm fabrikasında dün akşam saatlerinde başlayan yangında, itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

60 personelin 24 araçla müdahale ettiği yangın, ekiplerin 6 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Ekiplerin 7 farklı noktadan çalışmasıyla yangının çevredeki fabrikalara sıçraması engellendi.

Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.

AA / Adsız Günebakan - Güncel

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi, geri dönüşüm, Yangın, OSB, Güncel, Haberler

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