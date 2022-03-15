Son dakika haber: Gaziantep'teki bazı trafik kazaları güvenlik kamerasında

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te meydana gelen bazı trafik kazaları, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan görüntülerde, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından farklı tarihlerde kaydedilen trafik kazaları yer aldı.

Görüntülerde, Yeşilvadi Yolu'nda kavşağa süratli giren otomobilin önce refüje ardından karşı yönde bekleyen araçlara çarpması, 25 Aralık Kavşağı'nda ise yasak olması rağmen sola dönen otomobile başka bir otomobilin çarpma anı yer alıyor.

Kamera kayıtlarında, Osmangazi Mahallesi'nde kavşakta otomobilin motosiklet sürücüsüne çarpması da görülüyor.

Trafik kurallarına uyulmaması sonucu meydana gelen kazalara ilişkin görüntülerin sonunda, "Trafik kuralları hayati önem taşıyor. Trafikte her zaman güvende hissetmek için kurallara uyalım." mesajı paylaşıldı.