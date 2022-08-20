Son dakika haber | Gaziantep'te zincirleme trafik kazası
Güncel Haberler
Son dakika gündem haberi... Olay yerine giden ambulans Kaza yeri Kazaya karışan araçlar Yaralılara müdahale edilmesi Olay yerinde çalışan ekipler GAZİANTEP - Gaziantep-Nizip otoyolunda meydana gelen trafik kazasında bir otobüsün itfaiye, ambulans ve bir canlı yayın aracına çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 2...
Olay yerine giden ambulans
Kaza yeri
Kazaya karışan araçlar
Yaralılara müdahale edilmesi
Olay yerinde çalışan ekipler GAZİANTEP - Gaziantep-Nizip otoyolunda meydana gelen trafik kazasında bir otobüsün itfaiye, ambulans ve bir canlı yayın aracına çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Kaynak: AA / İrfan Aydoğdu - Güncel