Son dakika haber | Gaziantep'te Yaşanan Trafik Kazasında 15 Kişi Hayatını Kaybetti Güncel Haberler Son dakika haberleri... Gaziantep TAG otoyolunda meydana gelene zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi yaralandı. Gaziantep TAG otoyolunda meydana gelene zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi yaralandı. Gaziantep TAG otoyolunda yaşanan zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi yaralandı. Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı: "TAG otoyolu Gaziantep-Nizip arası 20. Km'de otobüs, kurtarma ekibi ve ambulansın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre; 3 itfaiye personeli, 2 sağlık personeli, 2 gazeteci olmak üzere toplam 15 vatandaşımız vefat etmiş,22 vatandaşımız yaralanmıştır. Milletimizin başı sağ olsun" Kaynak: ANKA / Güncel Gaziantep Güncel Haberler Son Dakika

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