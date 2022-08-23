Son dakika haber | Gaziantep'te yakalanan 13 hırsızlık zanlısından 2'si tutuklandı Güncel Haberler Gelen son dakika haberlerine göre Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 2'si tutuklandı. Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde mal varlığına karşı işlenen suçlara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 10 hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri iddiasıyla 13 zanlı suçüstü yakalandı. Çalışmalarda, çeşitli çalıntı malzemeler ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 2'si tutuklandı. 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 11 zanlı serbest bırakıldı. Güncel Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz Cumhuriyet Başsavcılığı Emniyet Müdürlüğü Gaziantep Şahinbey Güncel Haberler Son Dakika

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