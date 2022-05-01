Son dakika haber... Gaziantep'te yağma ve hırsızlık iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
AA - Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
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Bir son dakika haberine göre Gaziantep'te yağma ve hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yağma ve hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hırsızlık ve yağma olaylarına karşı çalışma başlattı.
Ekipler, kentte farklı tarihlerde meydana gelen 4 yağma olayını ve motosiklet hırsızlığını gerçekleştirdiği belirlenen Y.B. ve Y.T'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel