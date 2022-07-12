Son dakika haber! Gaziantep'te vinç ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı Son dakika gelişmesine göre Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, vinç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi ağır yaralandı. Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, vinç ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, H.Y. idaresindeki 27 AKZ 002 plakalı otomobille plakası öğrenilemeyen Suriye uyruklu T.R. idaresindeki vinç, Nurdağı ilçesi 5'inci kilometrede çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan M.E.Y, G.Y, S.Y. ve S.Y. yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi ile kentteki çeşitli hastanelere götürülen yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Bu arada olay yerinden kaçan vinç sürücüsü yakalanarak polis ekiplerince gözaltına alındı. AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel Gaziantep Suriye Güncel Haberler Son Dakika

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