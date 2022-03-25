Son dakika haber: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu; sosyal medya fenomeni dahil 19 gözaltı

GAZİANTEP'te, 168 polisin katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik 7 mahallede düzenlenen operasyonda, 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Muhammet A.'nın, sosyal medya fenomeni olduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde 7 farklı mahallede operasyon düzenledi. 168 polisin katıldığı eş zamanlı operasyona, İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri de dronla destek verdi. Şüphelilere ait evlerin bulunduğu sokaklar ile caddelerin zırhlı araçlar ve özel harekat polislerince ablukaya alındığı operasyonda, bazı adreslere, kapıları koçbaşıyla kırılarak girildi. Arama yapılan adreslerde, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.