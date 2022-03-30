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Son dakika haber: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Hasan Kırmızıtaş - Güncel
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Son dakika haber: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Son dakika gündem haberi... GAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik Şahinbey ilçesinde 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 5 kilo 700 gram esrar ile 2 elektronik terazi ele geçirilirken, 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Şahinbey, Güncel, Haberler

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