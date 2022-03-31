Son dakika haber | Gaziantep'te terör örgütü DHKP/C hükümlüsü tutuklandı - Haberler

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Son dakika haber | Gaziantep'te terör örgütü DHKP/C hükümlüsü tutuklandı

AA - Mehmet Akif Parlak - Güncel
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Son dakika haber | Gaziantep'te terör örgütü DHKP/C hükümlüsü tutuklandı

Son dakika haberlerine göre Gaziantep'te "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan DHKP/C hükümlüsü tutuklandı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan DHKP/C hükümlüsü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DHKP-C'nin muhtemel eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmasını sürdürüyor.

Bu kapsamda örgüt propagandası yaptığı gerekçesiyle kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan C.S, yapılan çalışma sonucu yakalandı.

Adliyeye sevk edilen hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörle Mücadele, Gaziantep, Terör, Güncel, Haberler

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