Son dakika haber | Gaziantep'te sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı Bir son dakika haberine göre Gaziantep'te sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı. Gaziantep'te sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon başlattı. Ekipler, bu kapsamda Bostancı Mahallesinde durumundan şüphelendiği Z.N, C.E ve A.A'yı durdurdu. Şahısların üst aramasında 53.41 gram metamfetamin ile 116 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor. AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel Emniyet Müdürlüğü Gaziantep Şahinbey Güncel Haberler Son Dakika

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