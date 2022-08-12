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Son dakika haber... Gaziantep'te silahlı kavgada vurulan kişi öldü

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Son dakika haber... Gaziantep'te silahlı kavgada vurulan kişi öldü

Gelen son dakika haberine göre Gaziantep'te, silahlı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Gaziantep'te, silahlı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Şahinbey ilçesi Karayılan Mahallesi'nde E.S. ile B.S. arasında iddiaya göre borç meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine B.S. yanında bulunan pompalı tüfekle E.S'ye ateş etti. Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan E.S, kurtarılamadı.

Gözaltına alınan şüpheli B.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Okan Coşkun - Güncel

Gaziantep Şahinbey Güncel Haberler Son Dakika

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