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Son dakika haber: Gaziantep'te silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Son dakika haber: Gaziantep'te silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre Gaziantep'te iki grup arasında meydana gelen silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.

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Gaziantep'te iki grup arasında meydana gelen silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.

Şehitkamil ilçesi Havaalanı Yolu Bulvarı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında yaşanan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, vücuduna mermi isabet eden Ömer Tamer, (38), Ö.C.A, M.S ve S.A yaralandı.

Ambulansla Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesine sevk edilen yaralılardan Ömer Tamer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavileri sürüyor.

Tamer'in cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel

Şehitkamil Gaziantep Güncel Haberler Son Dakika

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