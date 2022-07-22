Son dakika haberi! GAZİANTEP'TE ŞANTAJ ÇETESİNE OPERASYONDA 4 TUTUKLAMA Son dakika haberi... GAZİANTEP'te tuzaklarına düşürdükleri kişilerin fotoğraf ve videolarını alarak şantaj ve tehdit yoluyla para aldıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 2'si kadın 6 kişiden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. GAZİANTEP'te tuzaklarına düşürdükleri kişilerin fotoğraf ve videolarını alarak şantaj ve tehdit yoluyla para aldıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 2'si kadın 6 kişiden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; hedefine aldıkları şahısları örgüt içerisinde bulunan kadınlarla tuzağa düşürdükten sonra şiddet uygulayan, video ve fotoğraflarını çekerek şantaj yoluyla paralarını alan suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yapılan operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma ekiplerinin şüphelilerin üzerinde yaptığı aramada 6 cep telefonu, 6 sim kart, 6 banka dekontu, bin 250 TL ele geçirildi. Mağdurlardan EFT yoluyla yüklü miktarda para aldıkları tespit edilen şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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