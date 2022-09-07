Son dakika haber: Gaziantep'te 'POS tefeciliği' operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde POS cihazıyla tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde POS cihazıyla tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri POS tefeciliği yapıldığı üzerine bir iş yerine operasyon gerçekleştirdi.

Adreste arama yapan ekipler, 4 POS cihazı, 54 bin 690 lira ile çok sayıda kredi kartı slip ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.