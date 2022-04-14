Son dakika haber: Gaziantep'te otomobilin scooterda bulunan iki gence çarpma anı güvenlik kamerasında

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te otomobilin scooterda bulunan iki gence çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

N.G. idaresindeki 27 EG 317 plakalı otomobil, dün akşam üzeri Emek Mahallesi Abdulkadir Aksu Bulvarı'nda trafik ışıklarında, elektrikli scooterle karşıya geçmeye çalışan Mustafa Koray Karakan (18) ve Cemal Yıldırım'a (18) çarptı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralıların durumlarının iyi olduğunu öğrenildi.

Bu arada kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, trafik ışıklarında duran araçlar ve orta şeritten gelen otomobilin yaya geçidinin bulunduğu noktada karşıya geçmeye çalışan scootere çarpma anı yer alıyor.